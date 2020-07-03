Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный банк России с 4 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,4999 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 1,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,2207 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 29,74 копейки.