Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 21 копейку

Центральный Банк России с 24 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8691 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2923 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8388 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,68 копейки.