Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар теряет 15 копеек

Центральный банк России с 8 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,9565 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,5699 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,70 копейки.