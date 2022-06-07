Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 16:55
Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар теряет 15 копеек
Центральный банк России с 8 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,9565 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,29 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,5699 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,70 копейки.
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