Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек

Центральный Банк России с 25 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3079 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,54 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9713 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0820 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,69 копейки.