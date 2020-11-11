Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар потерял 19 копеек

Центральный банк России с 11 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,2075 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 19,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0468 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,89 копейки.