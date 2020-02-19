Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар потерял 8 копеек

Центральный банк России с 19 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,6873 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7823 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,59 копейки.