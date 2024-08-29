Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар вырос почти на 1 копейку

Центральный Банк России с 30 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9057 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,4548 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,7714 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,84 копейки.