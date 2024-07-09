Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар ослаб почти на 17 копеек

Центральный Банк России с 10 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9469 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,35 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,0031 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,3447 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,77 копейки.