Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар теряет 28 копеек

Центральный банк России с 8 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,2854 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6053 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,98 копейки.