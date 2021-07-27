Курс евро снизился почти на 33 копейки, а доллар потерял 25 копеек

Центральный банк России с 28 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8471 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 25,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9919 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,52 копейки.