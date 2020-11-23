Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял 25 копеек

Центральный банк России с 24 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,7600 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 25,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9347 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,96 копейки.