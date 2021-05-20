Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный банк России с 21 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6007 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7708 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,98 копейки.