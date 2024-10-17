Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар теряет почти 11 копеек

Центральный Банк России с 18 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5487 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,1490 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,7560 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,84 копейки.