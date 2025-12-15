Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет 28 копеек

Центральный Банк России с 16 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2151 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,4495 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,2274 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,52 копейки.