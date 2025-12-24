Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 17:40
Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 15 копеек
Центральный Банк России с 25 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1824 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,27 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,4368 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,82 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,4742 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,95 копейки.
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
