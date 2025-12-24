Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 15 копеек

Центральный Банк России с 25 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1824 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4368 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4742 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,95 копейки.