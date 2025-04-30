Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 7 копеек

Центральный Банк России с 1 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1713 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,4933 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8370 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,60 копейки.