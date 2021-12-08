Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял 29 копеек

Центральный банк России с 9 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8453 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,3640 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,74 копейки.