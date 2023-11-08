Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял почти 22 копейки

Центральный Банк России с 9 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,1973 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4403 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,60 копейки.