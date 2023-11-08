Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 16:15
Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял почти 22 копейки
Центральный Банк России с 9 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,1973 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 98,4403 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,60 копейки.
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Последние комментарии
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
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