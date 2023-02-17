Курс евро снизился почти на 36 копеек

Центральный Банк России с 18 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,7588 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,6104 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,60 копейки.