Курс евро снизился почти на 36 копеек, доллар теряет копейку

Центральный банк России с 19 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4633 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1210 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,94 копейки.