Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти 27 копеек

Центральный банк России с 17 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9619 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9852 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,56 копейки.