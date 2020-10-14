Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти копейку

Центральный банк России с 15 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,2759 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 0,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7065 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 36,67 копейки.