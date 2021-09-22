Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар теряет почти 33 копейки

Центральный банк России с 23 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8806 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4889 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,79 копейки.