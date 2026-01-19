Курс евро снизился почти на 38 копеек, доллар потерял 7 копеек

Центральный Банк России с 20 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1604 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,94 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,7586 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1611 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,55 копейки.