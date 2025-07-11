Курс евро снизился почти на 38 копеек, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный Банк России с 12 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8435 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8855 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1201 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,91 копейки.