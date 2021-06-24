Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар потерял 34 копейки

Центральный банк России с 25 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,3260 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,3283 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 38,54 копейки.