Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки

Центральный Банк России с 28 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,2174 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,3504 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 38,72 копейки.