Курс евро снизился почти на 4 копейки, а доллар подрос почти на 6 копеек

Центральный банк России с 15 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4698 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,8299 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,61 копейки.