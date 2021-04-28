Курс евро снизился почти на 4 копейки, доллар теряет почти 2 копейки

Центральный банк России с 29 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,9390 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4289 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,77 копейки.