Курс евро снизился почти на 4 копейки, доллар вырос на 12 копеек

Центральный Банк России с 25 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,7529 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,6948 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,59 копейки.