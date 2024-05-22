Курс евро снизился почти на 40 копеек, доллар потерял почти 22 копейки

Центральный Банк России с 23 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,1887 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8989 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 39,82 копейки.