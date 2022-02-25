Курс евро снизился почти на 4,17 рубля, доллар ослаб на 3,38 рубля

Центральный банк России с 26 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 83,5485 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 338,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5994 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 416,94 копейки.