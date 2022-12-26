Курс евро снизился почти на 42 копейки, доллар потерял почти 23 копейки

Центральный Банк России с 27 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 68,4487 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,6226 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 41,81 копейки.