Курс евро снизился почти на 42 копейки, доллар потерял почти 34 копейки

Центральный Банк России с 14 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1573 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,5500 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6956 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 41,61 копейки.