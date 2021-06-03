Курс евро снизился почти на 43 копейки, доллар потерял 23 копейки

Центральный банк России с 4 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2636 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2644 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 42,51 копейки.