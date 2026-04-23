Курс евро снизился почти на 45 копеек, доллар теряет 16 копеек

Центральный Банк России с 24 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9441 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,8349 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5261 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,72 копейки.