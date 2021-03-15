Курс евро снизился почти на 45 копеек, доллар теряет почти 28 копеек

Центральный банк России с 16 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2317 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3508 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,73 копейки.