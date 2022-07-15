Курс евро снизился почти на 46 копеек, доллар потерял почти 43 копейки

Центральный Банк России с 16 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,8323 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 42,8851 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,3432 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,81 копейки.