Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 16:15
Курс евро снизился почти на 46 копеек, доллар потерял почти 43 копейки
Центральный Банк России с 16 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,8323 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 42,8851 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 57,3432 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,81 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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