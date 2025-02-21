Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки

Центральный Банк России с 22 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0430 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,22 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,1676 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0152 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,79 копейки.