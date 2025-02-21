Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 17:05
Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки
Центральный Банк России с 22 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0430 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,22 копейки.
Официальный курс доллара в размере 88,1676 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,27 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,0152 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,79 копейки.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
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