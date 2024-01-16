Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 16:35
Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар потерял 3 копейки
Центральный Банк России с 17 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 87,6457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,15 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,6007 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,75 копейки.
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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