Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар потерял 3 копейки

Центральный Банк России с 17 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 87,6457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6007 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,75 копейки.