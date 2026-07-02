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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 18:05

Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар потерял почти 34 копейки

Центральный Банк России с 3 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4693 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,49 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9293 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7069 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,85 копейки.

 

 

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