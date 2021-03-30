Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар теряет почти 13 копеек

Центральный банк России с 31 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,7023 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,8821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,69 копейки.