Курс евро снизился почти на 48 копеек, доллара потерял почти 47 копеек

Центральный Банк России с 16 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1640 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,34 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,3003 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 46,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6844 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,91 копейки.