Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный Банк России с 19 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3810 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,92 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,0547 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9295 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,84 копейки.