Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар теряет почти 25 копеек

Центральный банк России с 13 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2663 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3227 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 48,96 копейки.