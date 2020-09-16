Курс евро снизился почти на 50 копеек, доллар - на 26 копеек

Центральный банк России с 17 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,9278 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 26,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,8644 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 49,70 копейки.