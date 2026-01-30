Курс евро снизился почти на 51 копейку, доллар потерял 29 копеек

Центральный Банк России с 31 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8689 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,13 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,7327 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4680 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 50,71 копейки.