Курс евро снизился почти на 52 копейки, доллар теряет почти 34 копейки

Центральный банк России с 27 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,1284 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 33,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,5413 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 51,76 копейки.