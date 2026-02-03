Курс евро снизился почти на 53 копейки, доллар ослаб на 4 копейки

Центральный Банк России с 4 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0638 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,9817 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7178 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,92 копейки.