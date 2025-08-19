Курс евро снизился почти на 53 копейки, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный Банк России с 20 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1702 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3466 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5604 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,90 копейки.